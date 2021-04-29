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Навальный захотел участвовать в суде о запрете его штабов и ФБК

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный хочет лично участвовать в процессе по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими и ликвидации штабов его сторонников и Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - признаны властями иноагентами), сообщил "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов.

Павлов руководит правозащитным объединением "Команда 29", юристы которого представляют фонды и движение на этом процессе.

"Алексей Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в дело заинтересованным лицом, просит предоставить ему возможность участвовать в процессе", - сказал он.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд о признании этих трех организаций экстремистскими. В деле есть засекреченные материалы, поэтому досудебная подготовка по иску прошла в закрытом режиме, закрыт будет и процесс. Защит уже попросила рассекретить дело и открыть заседания.

В ходе досудебной подготовки суд по ходатайству прокуратуры запретил определенные действия ФБК и ФЗПГ, а прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность "Штабов Навального". Соратник Навального Леонид Волков 29 апреля объявил, что сеть штабов распускается.

Суд над Алексеем Навальным

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Мосгорсуд прокуратура Москвы Иван Павлов Команда 29 ФБК Алексей Навальный ФЗПГ

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