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Защита Навального подала к администрации ИК-2 три иска

Политик хочет оспорить признание его склонным к побегу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Защита Алексея Навального 26 апреля подала в Петушинский суд Владимирской области три иска к администрации ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание, сообщили в пресс-службе суда.

"В одном иске содержится требование признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных им книг. В другом иске - признать незаконным решение комиссии администрации ИК-2 о постановке на учет его как лица, склонного к совершению побега, и признать незаконным действие на лишение осужденного права на непрерывный 8-часовой сон. Третий иск - признать незаконным действие исправительной колонии по цензуре получаемых им газет", - сказал представитель суда.

День рассмотрения исков пока не назначен.

Навальный с середины марта находился в покровской колонии №2 ГУ ФСИН по Владимирской области, куда его отправили отбывать срок по делу "Ив Роше". Склонным к побегу его признали еще в феврале, когда он был в московском СИЗО "Матросская тишина".

В колонии политик начал жаловаться на состояние здоровье и 31 марта объявил голодовку, добиваясь, чтобы его осмотрели гражданские врачи по его выбору. 19 апреля стало известно, что его перевели из ИК-2 в Покрове в стационар областной больницы для осужденных и назначили витаминную терапию.

22 апреля омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Навальный за время пребывания в ИК-2 14 раз нарушил порядок содержания, в частности, отказывался дежурить по отряду, заправлять постель, нарушал правила ношения одежды.

23 апреля Навальный сообщил, что начал выходить из голодовки, но не отказался от требования, чтобы к нему пустили врача по его выбору.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный ФСИН Владимирская область ИК-2 Покров Петушинский суд Татьяна Москалькова

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