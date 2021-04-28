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Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале

Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков иностранных государств в первом квартале 2021 года (6080 штук) увеличилось в 15 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года (393 штуки) и в 13 раз по сравнению с четвертым кварталом того же года (469 штук), свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте ЦБ.

Для сравнения: за весь 2020 год было выявлено 1730 поддельных иностранных дензнаков, в 2019 году - 2364, а в пиковом за последние десять лет 2016 году - 4546 штук.

Более 2/3 выявленных в первом квартале подделок были обнаружены в феврале (4156), в марте - почти в 10 раз меньше (432), в январе - 1492.

Согласно информации ЦБ РФ, среди выявленных в первом квартале подделок большинство составили фальшивые доллары США (5968 штук). Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов серии 2013 года.

Подскочило в первые три месяца и количество выявленных поддельных евро - до 109 против 42 в первом квартале 2020 года и 28 в четвертом квартале.

Статистика выявления в первом квартале 2021 года поддельных денежных знаков Банка России выглядит благополучней.

В январе на фоне невысокой потребительской активности количество выявленных фальшивых рублей (3123 штуки) было на 24% ниже, чем в январе 2020 года, в феврале (3189) - на 21% меньше, чем годом ранее, однако в марте активность фальшивомонетчиков выросла - выявлено 3519 подделок, что на 12% больше, чем в марте 2020 года, в первый месяц начавшихся ковидных ограничений.

Суммарно в первом квартале 2021 года было выявлено 9831 поддельный российский дензнак, что на 13% меньше, чем годом ранее, а по сравнению с четвертым кварталом 2020 года снижение составило 32%.

Сумма выявленных в первом квартале текущего года поддельных дензнаков составила 42,0 млн рублей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.

Традиционно предпочтением у преступников пользуется 5-тысячная банкнота, на долю подделок этого дензнака пришлось 81% обнаруженных в первом квартале фальшивых денег.

ЦБ РФ США

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