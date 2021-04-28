Суд в Крыму дал по 10 лет колонии двум украинским наркоторговцам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Двое граждан Украины приговорены в Крыму к 10 годам заключения в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Бахчисарайского райсуда республики в среду.

Установлено, что один из них временно проживал в Крыму, где попал в организованную группу наркоторговцев и начал выполнять в ней обязанности курьера ("закладчика"). Поехав к себе на родину в Донецкую область, подсудимый вовлек в преступную деятельность знакомого, описав "возможность быстрого и легкого заработка".

Весной прошлого года оба украинца приехали в Крым и занялись "работой", но их вычислили сотрудники правоохранительных органов.

Иностранцы признаны виновными по статье УК РФ "покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети "интернет" организованной группой в особо крупном размере".

Подсудимые полностью признали свою вину и дали суду подробные показания, говорится в пресс-релизе.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.