Защита попросила рассекретить иск о запрете ФБК и "Штабов Навального"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Защита Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) Алексея Навального, а также так называемых "Штабов Навального", заявила иск о рассекречивании иска о запрете всех трех организаций.

Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель правозащитного объединения "Команда 29", юристы которого представляют фонды и движение.

Признать три организации экстремистскими и запретить потребовала прокуратура Москвы. Мосгорсуд рассматривает ее заявление в закрытом режиме, поскольку в нем есть засекреченная информация.

"Мы заявили ходатайство о предоставлении нам копий секретных материалов для использования в судебном заседании, а также копий материалов с пометкой ДСП (для служебного пользования - ИФ). Также мы заявили встречный иск о рассекречивании иска (прокуратуры - ИФ) и материалов, приложенных к нему. Суд взял паузу", - сказал Павлов.

По итогам досудебной подготовки Мосгорсуд назначил рассмотрение иска о запрете ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального" на 10:00 17 мая, заседание будет закрытым, сообщили в пресс-службе суда.

В ходе досудебной подготовки суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете определенных действий в качестве мер предварительной защиты в отношении ФБК и ФЗПГ. Кроме того, прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность "Штабов Навального". 29 апреля соратники Навального объявили о самороспуске сети штабов.

В прокуратуре считают, что "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".