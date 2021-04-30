Обыск начался в петербургском офисе "Команды 29" адвоката Павлова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следствие проводит обыск в офисе правозащитного объединения "Команда 29", руководителя которого, адвоката Ивана Павлова, задержали по делу о разглашении тайны следствия, сообщили "Интерфаксу" в самом объединении.

"В нашем офисе в Санкт-Петербурге начинается обыск. Его проводит Следственный комитет", - сообщили агентству в "Команде 29".

Павлов был задержан в пятницу утром, в его гостиничном номере в Москве на улице Бауманская прошел обыск. Позднее стало известно, что речь идет об уголовном деле о разглашении тайны следствия.

Также, как сообщили в "Команде 29", в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в жене Павлова и к IT-менеджеру организации Игорю Дорфману, после чего тот перестал выходить на связь.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, дело ведет Следственный комитет.

Согласно базе данных судов общей юрисдикции Москвы, 29 апреля в Басманном суде, к которому территориально относится центральный аппарат СКР, было зарегистрировано два ходатайства о производстве обысков в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности - в том числе, о государственной измене и шпионаже.

Среди подзащитных Павлова - журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и др. В настоящее время он также представляет основанные Алексеем Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемые Штабы Навального на процессе по иску прокуратуры об их запрете.