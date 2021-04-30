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Делом задержанного адвоката Ивана Павлова занялся СКР

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следственные действия по уголовному делу о разглашении тайны предварительного расследования, в рамках которого задержан адвокат Иван Павлов, проводит Следственный комитет России, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дело находится в производстве Следственного комитета", - сообщил собеседник агентства.

Согласно базе данных судов общей юрисдикции Москвы, 29 апреля в Басманном суде, к которому территориально относится центральный аппарат СКР, было зарегистрировано два ходатайства об обысках в рамках уголовного дела по ст. 310 УК РФ.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.

В свою очередь, Евгений Смирнов - адвокат объединения "Команда 29", которое возглавляет Павлов - сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что в настоящее время обыск в гостинице у Павлова, где тот находился утром, закончен: в ближайшее время юриста доставят на допрос в Следственный комитет.

Смирнов также подчеркнул, что дело, по которому задержан Павлов, не может быть связано с работой адвоката в процессе по административному иску прокуратуры о запрете Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемых Штабов Навального. В рамках этого дела, по словам Смирнова, у его участников нет запретов на разглашение материалов.

Ранее в "Команде 29" "Интерфаксу" сообщили, что адвокату вменяют разглашение данных предварительного расследования.

По информации "Команды 29", Павлова задержали после обыска.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых в преступлениях против госбезопасности - в том числе, о госизмене и шпионаже. Среди его подзащитных - журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и другие.

Иван Павлов СКР Москва Басманный суд Команда 29

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