Адвокатская палата Петербурга будет защищать Ивана Павлова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Представители Адвокатской палаты Санкт-Петербурга готовятся защищать задержанного в Москве руководителя "Команды 29", петербургского адвоката Ивана Павлова.

"У нас есть целый аппарат уполномоченных представителей палаты, которые сразу же выступают в защиту того или иного адвоката. Это происходит почти автоматически. Будет обеспечена защита его прав как адвоката. Будет не один защитник", - заверил представитель палаты.

К Павлову в гостиницу на Бауманской улице рано утром пришли с обыском. Затем его задержали. Позднее стало известно, что речь идет об уголовном деле о разглашении тайны следствия. Одновременно в Петербурге пришли с обыском к жене Павлова и к IT-менеджеру организации Игорю Дорфману, после чего тот перестал выходить на связь, сообщали в "Команде 29".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, дело ведет Следственный комитет.

Согласно базе данных судов общей юрисдикции Москвы, 29 апреля в Басманном суде, к которому территориально относится центральный аппарат СКР, было зарегистрировано два ходатайства о производстве обысков в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности - в том числе, о государственной измене и шпионаже. В числе его клиентов журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан. Сейчас он представляет созданные Алексеем Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемые "Штабы Навального" на процессе по иску прокуратуры об их запрете.