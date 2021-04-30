Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу президентов РФ и США

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Возможность проведения встречи президентов РФ и США обсудили в пятницу в ходе переговоров по телефону секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США", - сообщил Совбез РФ.

Переговоры прошли по инициативе американской стороны, сказали в пресс-службе СБ РФ.

Ранее в пятницу стало известно, что федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве места возможной российско-американской встречи на высшем уровне.

В опубликованном в пятницу интервью в газете "Аргументы и факты" Патрушев заявил, что введение антироссийских санкций и "подобные демарши" со стороны США сужают возможности для диалога Москвы с Вашингтоном.

"С каждым подобным демаршем реальных возможностей для сотрудничества с США становится все меньше. (...) Говорят одно, делают другое. При этом мы по-прежнему готовы налаживать с ними равноправное и конструктивное сотрудничество", - сообщил Патрушев.

В миреБайден заявил, что США не стремятся к эскалации в отношениях с РоссиейЧитать подробнее

Он заявил, что с уважением относится к заявлениям Белого дома о готовности наладить отношения с РФ, "однако предпочитаем верить делам, а не словам".

В предыдущий раз Совбез РФ сообщал о телефонных переговорах Патрушева и Салливана 19 апреля.

По итогам того разговора пресс-служба СБ РФ сообщила, что Патрушев заявил Салливану, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, основываясь на бездоказательных обвинениях.

"Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций", - сообщил СБ РФ 19 апреля.

Совбез РФ Николай Патрушев США Джейкоб Салливан

Новости по теме

Новости

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд отправил на принудительные работы 3 свидетелей из "дела Ефремова"

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Шестеро детей погибли в ДТП на Ставрополье

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
ДТП с участием Михаила Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Годовая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО выросла почти в семь раз

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');