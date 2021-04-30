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Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Во время беседы также затрагивался вопрос об Алексее Навальном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем состоялся по инициативе австрийской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе беседы рассмотрены "некоторые актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества".

"По просьбе Курца Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений", - отмечается в сообщении.

"При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны", - сообщили в Кремле.

"Затрагивался и вопрос об Алексее Навальном", - говорится в сообщении.

Курц, как сообщили в пресс-службе, поблагодарил за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне текущего года и подтвердил свое участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей.

Владимир Путин Себастиан Курц

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