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Патрушев отметил уменьшение возможностей для диалога США и РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Введение антироссийских санкций и "подобные демарши" со стороны США сужают возможности для налаживания диалога Москвы с Вашингтоном, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"С каждым подобным демаршем реальных возможностей для сотрудничества с США становится все меньше. (...) Говорят одно, делают другое. При этом мы по-прежнему готовы налаживать с ними равноправное и конструктивное сотрудничество", - сообщил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия с США после введения очередного пакета санкций.

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"Когда партнеры заверяют нас в готовности налаживать конструктивный диалог, и тут же заявляют, что все равно предпримут против нас недружественные действия, это вряд ли можно расценивать как многообещающий сигнал", - сказал секретарь СБ РФ.

Он отметил, что с уважением относится к заявлениям Белого дома о готовности наладить отношения с РФ, "однако предпочитаем верить делам, а не словам".

По словам Патрушева, России ни к чему подрывать основы американской демократии - "они, американские элиты, сами подрывают государственность своей страны".

"Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН. (...) Решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Николай Патрушев Совбез РФ США

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