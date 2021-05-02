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На Ставрополье арестован подозреваемый по делу о гибели детей в ДТП

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ленинской районный суд Ставрополья арестовал водителя легкового автомобиля ВАЗ после аварии, в которой погибли пять девочек.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня 2021 года", - огласил в воскресенье решение судья.

Водитель в ходе заседания сказал, что признает вину и попросил отправить его под домашний арест.

Обвинения водителю не предъявлены. Он выступает подозреваемым по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

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30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек.

В аварии погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.

Как сообщил в пятницу начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю полковник полиции Алексей Сафонов, ДТП произошло из-за нарушения ПДД третьей машиной ВАЗ, "которая допустила аварийную ситуацию, допустив первое касательное столкновение с автомашиной DAF, в результате чего грузовик допустил столкновение с Mercedes Sprinter".

По факту аварии возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ставрополье Ставропольский край Волгоградская область

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