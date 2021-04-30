Погибшие в ДТП дети ехали на турнир по баскетболу среди девочек

Соревнования, вероятно, отменят

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В автобусе, который разбился в столкновении с грузовиком на Ставрополье, ехала юношеская команда баскетболисток из Волгограда, они должны были участвовать в Черкесске в турнире по баскетболу, сообщили "Интерфаксу" в Минспорта Карачаево-Черкесии.

"По предварительной информации, команда ехала в Черкесск на межрегиональный турнир по баскетболу среди женских команд 2008-2009 годов рождения", - сказал сотрудник министерства.

По его словам, обсуждается вопрос об отмене соревнований.

В администрации Волгоградской области сказали, что в автобусе ехала баскетбольная команда из юношеской школы №2 Волгограда.

В управлении ГИБДД Ставропольского края сообщили, что в 16:40 на трассе "Астрахань-Ставрополь" микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком и "ВАЗом-2109". По версии инспекции, легковая машина подрезала на повороте грузовик, он опрокинулся и придавил автобус. В автобусе были 14 детей и четверо взрослых. Погибли шесть детей, есть пострадавшие.