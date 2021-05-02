Водителю попавшего в ДТП микроавтобуса с детьми продлили срок задержания

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ленинской районный суд Ставрополья в воскресенье санкционировал продление срока задержания водителя микроавтобуса после крупной автоаварии с пятью жертвами на Ставрополье, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Срок продлен до 72 часов - до 17:40 5 мая. Водитель подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В воскресенье следствие выступило в суде с ходатайством об аресте водителя микроавтобуса. Защита просила продлить срок задержания, поскольку водитель пострадал и еще находится на стационарном лечении.

В ходе судебного заседания отмечалось, что при даче показаний водитель признал, что не согласовал ни с кем перевозку детей. Однако виновным себя он не считает, поскольку никаких правил не нарушал и не провоцировал аварийной ситуации на дороге. Он не смог вспомнить, были ли пристегнуты все, кто находился в салоне микроавтобуса.

30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. В ДТП погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, который подрезал грузовик, после чего тот столкнулся с микроавтобусом. Ранее в воскресенье его арестовали до 30 июня. Мужчина остается подозреваемым по делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).