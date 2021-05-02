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Из больниц Ставрополья выписали пострадавших в аварии детей

По данным регионального Минздрава, одна девочка будет долечиваться в Волгограде, шестеро детей отправлены в клиники Москвы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Врачи выписали одну девочку, которая пострадала в аварии на Ставрополье, еще одну переводят на долечивание по месту жительства - в Волгоград, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном Минздраве.

"Всего в ДТП пострадало девять девочек. Одна девочка была выписана вчера, одна - сегодня. Еще одна девочка переводится на долечивание в Волгоград, ее забирают родители. Жизни ничто не угрожает. Также вчера шестерых пострадавших детей транспортировали в Москву", - рассказала представитель ведомства.

Таким образом, в стационарах Ставропольского края на сегодняшний день не осталось ни одного пострадавшего в автоаварии, подчеркнули в министерстве.

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Как сообщалось ранее со ссылкой на Минздрав России, шесть пострадавших детей было решено транспортировать на лечение в Центр имени Бурденко и детскую больницу имени Пирогова в Москве. В ночь на воскресенье борт вылетел из Ставрополя.

30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2. Они направлялись из Волгограда в Черкесск на соревнования. В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы. Погибшим девочкам было 12-13 лет.

Ставрополье Ставропольский край Волгоградская область

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