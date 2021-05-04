Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с сентября

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Еще 7 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб. Это минимальное значение с конца сентября 2020 года.

В стране за сутки умерли 337 человек. Общее число жертв достигло 111 535.

Поправились и выписаны более 4,45 млн человек, в том числе 6 755 за последние сутки.

Новые инфицированные регистрировались в 82 регионах страны, в Москве 2 050 новых случаев. В Петербурге этот показатель составил 709, в Московской области - 625.

Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Республике Алтай - один заболевший, в Магаданской и Сахалинской областях и Тыве - по два случая, в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах - не было ни одного нового заболевшего.

С начала пандемии в России было зафиксировано 4,83 млн эпизодов COVID-19. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 270 935.