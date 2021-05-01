Собянин не счел критической ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В российской столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но ситуация находится под контролем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация не критическая в Москве, но, тем не менее, мы видим рост заболеваемости, поэтому, надо беречься", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что в этом году в Москве не проводятся массовые мероприятия, но продолжает работать общепит, торговля и парки, поэтому можно спокойно гулять по городу.

Собянин подчеркнул, что в этот период нужно стараться как можно реже контактировать с людьми, а выходные дни посвятить своим близким или съездить на дачу.

Сегодня в Москве было выявлено 3208 больных COVID-19, что больше предыдущего суточного значения на 546 случаев.

За сутки в Москве выздоровело 1929 и умерло 59 горожан.

Общее число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Москве на 1 мая составляет 1 096 019.