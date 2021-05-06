Число выздоровевших от COVID-19 в Москве превысило 1 млн человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Около 2,1 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 13% меньше, чем накануне, число выздоровевших от заболевания за все время пандемии в столице превысило 1 млн человек, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации штаба, в Москве за последние 24 часа выявили 2 114 случаев COVID-19, накануне сообщалось о регистрации 2 432 инфицированных. Таким образом, за сутки заболеваемость снизилась на 318 случаев или примерно на 13%.

За все время пандемии COVID-19 в Москве переболели коронавирусом 1 107 949 человек.

Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписались за сутки 2 056 москвичей. Всего коронавирус смогли победить 1 001 798 горожан.

Скончались за 24 часа в Москве 59 пациентов с коронавирусом, общее число погибших достигло 18 662 человек.

Накануне сообщалось о выздоровлении в Москве 1 785 и гибели 56 пациентов с COVID-19.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки. Эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.