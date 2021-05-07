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В РФ вакцины "Спутник Лайт" и "КовиВак" включили в рекомендации по профилактике COVID

В РФ вакцины "Спутник Лайт" и "КовиВак" включили в рекомендации по профилактике COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский Минздрав включил вакцины "Спутник Лайт" и "КовиВак" в рекомендации по профилактике коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной "КовиВак" и вакцине для профилактики COVID-19 "Спутник Лайт", - говорится в распространенном в пятницу сообщении о новой версии рекомендаций.

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В нем отмечается, что также изменены схемы лечения коронавируса: из списка возможных лекарств исключен гидроксихлорохин. При этом "для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии".

"Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций", - говорится в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 07 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ коронавирус Спутник Лайт КовиВак

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