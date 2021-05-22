Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия2 : 5Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада0 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнее

Институт Чумакова заявил о готовности увеличить производство "КовиВака"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова РАН планирует увеличить мощности по производству вакцины "КовиВак" в ближайшее время, заявил директор центра Айдар Ишмухаметов в ходе марафона "Новые знания" на площадке в Новосибирске в субботу.

ИнтервьюАйдар Ишмухаметов: основная задача вакцины "КовиВак" - максимально мягко воздействовать на иммунную системуАйдар Ишмухаметов: основная задача вакцины "КовиВак" - максимально мягко воздействовать на иммунную системуЧитать подробнее

"Наши мощности - порядка 7 - 8 млн доз в год, которые мы в ближайшее время предполагаем увеличить за счет модернизации оборудования", - сказал он.

Он отметил, что одной из особенностей "КовиВак" является "полное отсутствие побочных эффектов", кроме болезненных ощущений в месте укола.

Директор Центра также сообщил, что в ходе работы над вакциной удалось решить задачу, чтобы вирус сохранил свои иммуногенные свойства, с другой - "чтобы он был гарантированно убит".

Хроника 09 января 2020 года – 22 мая 2021 годаПандемия коронавируса
КовиВак коронавирус COVID-19 Айдар Ишмухаметов

Новости по теме

Новости

Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии

Минпромторг предложил Маску обсудить выпуск Tesla в России

Ростуризм подготовил требования для инклюзивного туризма

Что произошло за день: пятница, 21 мая

Пандемия коронавируса

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Семьи рабочих, погибших под Таганрогом, получат по 1 млн рублей

Два росгвардейца погибли под Мурманском на учениях

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития

В РФ начали производить боевых роботов с искусственным интеллектом

В РФ начали производить боевых роботов с искусственным интеллектом

В деле экс-мэра Майкопа появился новый эпизод

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');