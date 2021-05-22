Институт Чумакова заявил о готовности увеличить производство "КовиВака"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова РАН планирует увеличить мощности по производству вакцины "КовиВак" в ближайшее время, заявил директор центра Айдар Ишмухаметов в ходе марафона "Новые знания" на площадке в Новосибирске в субботу.

"Наши мощности - порядка 7 - 8 млн доз в год, которые мы в ближайшее время предполагаем увеличить за счет модернизации оборудования", - сказал он.

Он отметил, что одной из особенностей "КовиВак" является "полное отсутствие побочных эффектов", кроме болезненных ощущений в месте укола.

Директор Центра также сообщил, что в ходе работы над вакциной удалось решить задачу, чтобы вирус сохранил свои иммуногенные свойства, с другой - "чтобы он был гарантированно убит".