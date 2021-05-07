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Британский штамм COVID-19 выявлен в Башкирии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен на территории Башкирии, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак.

"Да, выявлен британский вирус (штамм - ИФ) у нас на территории республики. Больные не в тяжелом состоянии. Уже часть из них выздоровели", - сказала Казак на совещании в пятницу.

Она отметила, что для выявления иных штаммов коронавируса из республики в научно-исследовательский институт "Микроб" было отправлено 48 проб биологического материала от заболевших.

Казак также сообщила, что коронавирусом заболели 20 студентов из Индии, обучающихся в Башкирском государственном медицинском университете в Уфе.

"Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы, находятся с легкой и средней формой заболевания", - сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба, на 7 мая в Башкирии зарегистрировано 36 042 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки - 92. Умерли 464 человека.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом COVID-19.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Казак Роспотребнадзор Коронавирус Башкирия Великобритания

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