В России за сутки выявлено более 8,4 тыс. случаев коронавируса

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Еще 8419 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

От вируса в стране скончались за сутки 334 человека, общее число жертв COVID-19 выросло до 113 326 .

Поправились и выписаны 4,49 млн пациентов, в том числе 7517 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 82 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2828. В Петербурге - 729 новых эпизодов, в Московской области - 636.

С начала пандемии в России зарегистрировано 4,88 млн случаев коронавирусной инфекции,. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 270 804.