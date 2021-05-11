Кремль отверг причастность РФ к хакерским атакам на Colonial Pipeline

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что РФ не имеет отношения к хакерским атакам на компанию Colonial Pipeline, сожалеют, что США не идут на сотрудничество с РФ в сфере кибербезопасности.

"Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношение к имевшим ранее место хакерским атакам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "Москва категорически не приемлет какие-либо обвинения в свой адрес".

"Мы можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Москве считают, что такое сотрудничество - как международное, так и на двусторонней основе - "могло бы помочь в общей борьбе с этим злом - киберпреступлениями".

Атака на Colonial Pipeline

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

В ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide. О причастности этой группировки до этого сообщало со ссылкой на источники Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денег.

В сообщении Associated Press говорилось, что хакерская группировка DarkSide действует с августа 2020 года. Ее участники заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. СМИ также отмечали, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

В Colonial Pipeline Company рассчитывают, что трубопровод возобновит работу на полную мощность к концу недели.

Накануне, 10 мая, президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона на данный момент нет данных о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ.