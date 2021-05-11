Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Кремль отверг причастность РФ к хакерским атакам на Colonial Pipeline

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что РФ не имеет отношения к хакерским атакам на компанию Colonial Pipeline, сожалеют, что США не идут на сотрудничество с РФ в сфере кибербезопасности.

"Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношение к имевшим ранее место хакерским атакам", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "Москва категорически не приемлет какие-либо обвинения в свой адрес".

"Мы можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Москве считают, что такое сотрудничество - как международное, так и на двусторонней основе - "могло бы помочь в общей борьбе с этим злом - киберпреступлениями".

Атака на Colonial Pipeline

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

В ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide. О причастности этой группировки до этого сообщало со ссылкой на источники Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денег.

В сообщении Associated Press говорилось, что хакерская группировка DarkSide действует с августа 2020 года. Ее участники заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. СМИ также отмечали, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

В Colonial Pipeline Company рассчитывают, что трубопровод возобновит работу на полную мощность к концу недели.

Накануне, 10 мая, президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона на данный момент нет данных о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ.

Colonial Pipeline Дмитрий Песков США

Новости по теме

Новости

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии
Нападения в школах

Министры Кравцов и Мурашко отправятся в Казань в связи с трагедией

Нападения в школах

Стрелявший в казанской школе получил разрешение на оружие 28 апреля

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК
Нападения в школах

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу
Нападения в школах

Президент Татарстана подтвердил гибель семи человек в гимназии

Нападения в школах

Источник сообщил об 11 погибших при стрельбе в казанской школе

Нападения в школах

Силовики обезвредили второго стрелявшего в казанской школе

Силовики обезвредили второго стрелявшего в казанской школе

В России за сутки заражение коронавирусом выявили еще у 8 115 человек

В России за сутки заражение коронавирусом выявили еще у 8 115 человек

Из казанской школы, где произошла стрельба, эвакуировали детей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');