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В США в среду объявят о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipelineо после атаки хакеров

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline к концу среды намерена объявить о начале возобновления транспортировки горючего, сообщила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм во вторник.

"Завтра к концу рабочего дня мы будем в состоянии сообщить о решении полностью возобновить работу", - сказала она на брифинге в Белом доме, рассказывая о результатах переговоров с компанией.

При этом министр пояснила, что затем по техническим причинам "потребуется несколько дней, чтобы восстановить работу трубопровода".

В понедельник компания-оператор Colonial Pipeline Company сообщила, что, как планируется, подвергшийся кибератаке трубопровод Colonial Pipeline возобновит работу на полную мощность к концу недели. "Наш план (полного возобновления работы - ИФ) зависит от ряда факторов, связанных с безопасностью (...). Наша цель - восстановить работу до конца недели", - уточнили в компании.

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Ранее в ФБР сообщили, что хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline провела группировка DarkSide. О причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денег.

В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератаки на постсоветском пространстве.

По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

Colonial Pipeline США

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