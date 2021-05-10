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В Colonial Pipeline заявили о планах восстановить работу после атаки к концу недели

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Подвергшийся кибератаке американский трубопровод Colonial Pipeline, как ожидается, возобновит работу на полную мощность к концу недели, заявили в компании-операторе Colonial Pipeline Company.

"Некоторые сегменты трубопровода в настоящее время возобновляют работу в соответствии с действующими федеральными нормами", - отмечается в заявлении.

"Наш план (полного возобновления работы - ИФ) зависит от ряда факторов, связанных с безопасностью (...)", - уточнили в компании.

В ФБР сообщили, что хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline действительно провела группировка DarkSide.

О причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

Colonial Pipeline

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