После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства учеников в казанской гимназии №175, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сказала Петренко во вторник журналистам.

Она отметила, что председателем СК Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

"По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь", - сказала Петренко.

По ее словам, нападавший задержан, его личность установлена - "это местный житель 2001 года рождения".

Петренко также сообщила, что по указанию Бастрыкина на место происшествия направили специалистов Главного управления криминалистики (ГУК) СКР.

Она отметила, что сотрудники ГУК с применением необходимой техники помогут следователям в поиске и фиксации всех следов преступления.

Статья 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненного заключения.

Нападение на школу в Казани

Как сообщалось, во вторник было совершено нападение на гимназию №175 в Казани. Источник сообщал о двоих нападавших, один из которых, по его данным, был нейтрализован в здании школы. Однако позднее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что 19-летний злоумышленник действовал один, его задержали.

По последним данным, в результате стрельбы в гимназии погибли восемь человек (семь учеников и одна учительница), сообщила ранее мэрия Казани.

Мэрия Казани также объявила, что из 175-й гимназии детей эвакуировали и что ограничен вход во все школы города.

В городе введен режим контртеррористической операции.