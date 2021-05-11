Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Хинштейн сообщил, что в гимназии № 175 не было охраны

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, не было охраны, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Там была тревожная кнопка, по которой в школу были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они первыми прибыли на место, уточнил депутат.

Позднее в пресс-службе мэрии Казани уточнили, ссылаясь на замдиректора школы Галину Ухванову, что в школе работал вахтер, деньги на охрану с родителей не собирали, а три года назад школу охраняло частное охранное предприятие.

Хинштейн с октября 2016 года по сентябрь 2018 года был советником директора Росгвардии Виктора Золотова.

Депутату также стало известно, что подозреваемый стрелок - 19-летний Ильназ Галявиев получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan escort PS только 28 апреля.

Ранее сообщалось, что в связи со стрельбой в школе в Казани ввели режим контртеррористической операции. Во все школы города был ограничен доступ.

По официальным данным, нападение в одиночку совершил житель Казани 2001 года рождения. Он задержан и арестован. В его отношении расследуется уголовное дело об убийстве.

Погибли семеро детей и одна учительница. Ранения и травмы получили 18 детей и троее взрослых, уточнил пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова. 12 мая в Татарстане будет днем траура.

Стрельба в казанской школе

9
Хроника 03 февраля 2014 года – 11 мая 2021 годаНападения в школах
СКР Росгвардия Казань Татарстан Ильназ Галявиев Александр Хинштейн Виктор Золотов

Новости по теме

Новости
Нападения в школах

В школах Казани и Керчи стреляли из ружей одной и той же модели

Нападения в школах

Нападение на школу в Казани. Главное к этому часу

Нападение на школу в Казани. Главное к этому часу
Нападения в школах

Нападавший в казанской школе был один

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии

Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии
Нападения в школах

Министры Кравцов и Мурашко отправятся в Казань в связи с трагедией

Нападения в школах

Стрелявший в казанской школе получил разрешение на оружие 28 апреля

Депутаты предложили запретить адвокатам проносить в колонию телефоны

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК

Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК
Нападения в школах

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу

Мэрия Казани сообщила о восьми погибших при нападении на школу
Нападения в школах

Президент Татарстана подтвердил гибель семи человек в гимназии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');