Хинштейн сообщил, что в гимназии № 175 не было охраны

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, не было охраны, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Там была тревожная кнопка, по которой в школу были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они первыми прибыли на место, уточнил депутат.

Позднее в пресс-службе мэрии Казани уточнили, ссылаясь на замдиректора школы Галину Ухванову, что в школе работал вахтер, деньги на охрану с родителей не собирали, а три года назад школу охраняло частное охранное предприятие.

Хинштейн с октября 2016 года по сентябрь 2018 года был советником директора Росгвардии Виктора Золотова.

Депутату также стало известно, что подозреваемый стрелок - 19-летний Ильназ Галявиев получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan escort PS только 28 апреля.

Ранее сообщалось, что в связи со стрельбой в школе в Казани ввели режим контртеррористической операции. Во все школы города был ограничен доступ.

По официальным данным, нападение в одиночку совершил житель Казани 2001 года рождения. Он задержан и арестован. В его отношении расследуется уголовное дело об убийстве.

Погибли семеро детей и одна учительница. Ранения и травмы получили 18 детей и троее взрослых, уточнил пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова. 12 мая в Татарстане будет днем траура.