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В Казань направили медиков-специалистов по огнестрельным ранениям

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшие в школе в Казани получили тяжелые огнестрельные ранения, им требуется помощь соответствующих специалистов, которые направлены в столицу Татарстана, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Об этом Голикова заявила на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина во вторник. "Ситуация находится под контролем", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, в соответствии с поручением президента в Казань направляется самолет МЧС, на борту которого находятся министр здравоохранения и министр просвещения РФ, а также девять специалистов-медиков, специалисты судебно-медицинской экспертизы и психологи, которые работают в таких ситуациях.

Голикова сказала, что в настоящий момент республика обеспечена всем необходимым.

"Тем не менее, мы с ними находимся на непосредственной связи, любая помощь и любое содействие будут оказаны. Я имею в виду, в первую очередь, медицинских специалистов, лекарства, оборудование", - уточнила вице-премьер.

Как сообщила ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, по последним данным, в результате нападения на гимназию №175 в Казани пострадал 21 человек - 18 детей и трое взрослых.

Число жертв трагедии достигло восьми человек (одна учительница и семеро школьников), объявила мэрия Казани.

О нападении на казанскую гимназию стало известно ранее во вторник. Устроивший стрельбу в школе молодой человек задержан.

В Казани введен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 12 мая в республике объявлено днем траура.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 11 мая 2021 годаНападения в школах
Татьяна Голикова Казань Татарстан Михаил Мишустин

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