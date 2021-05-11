Нападавший в казанской школе был один

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Нападавший в 175-й школе в Казани, где погибли восемь человек, был один, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова журналистам во вторник.

"Напавший был один, данные о двух – недействительны", - сказала Галимова.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе №175 в Казани. Погибли восемь человек – семеро детей и одна учительница. Пострадали 18 детей и трое взрослых.

Информированный источник ранее сообщил, что сотрудники правоохранительных органов обезвредили второго стрелявшего в казанской школе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее заявил, что 19-летний злоумышленник действовал один, его задержали.

Из 175-й гимназии детей эвакуировали, ограничен вход во все школы города. В Казани введен режим контртеррористической операции.