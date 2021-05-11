Всем школам России рекомендовано усилить меры безопасности

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - После стрельбы в гимназии в Казани министр просвещения Сергей Кравцов направил всем регионам письма с рекомендацией усилить меры безопасности в школах, колледжах и детских садах, сообщает канал министерства "Большая перемена".

Он рекомендовал властям регионов "выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации, провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания".

Школам рекомендовано подготовить планы на кризисные ситуации для организации действий всех участников. Предполагается, что в этой работе школам помогут внешние консультанты, которые будут участвовать в формировании антикризисных команд, их обучении, а также во время действия ЧС. Внешним консультантом может стать представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.

"В кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной организации часто оказывается недостаточно. Именно поэтому необходима координация работы с региональными антикризисными подразделениями", - говорится в письме главы Минпросвещения.

Кравцов также напомнил о правилах по обеспечению сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников и о постановлении правительства от 2019 года о мерах антитеррористической защищенности объектов образования.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназию № 175 и устроил там стрельбу из законно приобретенного ружья. Погибли девять человек, в том числе семь школьников, пострадали еще два десятка человек. Галявиев задержан. Считается, что он действовал в одиночку.

По поручению президента в Казань были направлены Кравцов и глава Минздрава Михаил Мурашко. МЧС направило в Казань самолет для перевозки в Москву раненых.