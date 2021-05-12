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Защита Ройзмана не смогла добиться отвода судьи

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Защите бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не удалось добиться отвода судьи Октябрьского суда после рассмотрения первого административного протокола из трех.

Об отводе судьи адвокат Юлия Федотова попросила после того, как судья назначил ее подзащитному девять суток ареста по обвинению в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. В суде Ройзман отрицал, что его твит о намерении пойти на акцию был призывом к другим или что этот твит означал, что он является организатором мероприятия.

"В отношении Ройзмана вами (судьей - ИФ) было вынесено постановление о назначении административного ареста, что дает мне основание полагать, что вы заинтересованы в разрешении данного дела аналогичным образом", - заявила Федотова.

Ройзман отметил, что присоединяется к заявлению своего защитника.

"Ситуация такая - я не могу вам больше доверять, поэтому я тоже присоединюсь. Мы считаем, что вы должны взять отвод", - сказал экс-мэр Екатеринбурга.

Федотова пояснила журналистам, что, вероятнее всего, по другому делу судья также примет решение об аресте.

"Странно предполагать, что он фактически свое же первое решение подставит под сомнение, и здесь вынесет другое. У нас есть все основания считать, что он по этому вынесет такой же арест, потому что там все идентично", - сказала адвокат.

В удовлетворении ходатайства об отводе судьи защите было отказано.

"Сам по себе факт участия судьи в рассмотрении другого дела (...) в отношении Ройзмана не свидетельствует о наличии какого-либо вида заинтересованности в ходе дела. (...) Основания для удовлетворения заявления защитника отсутствуют", - пояснил судья.

Суд должен рассмотреть три административных протокола, которые полиция составила на бывшего мэра. Ему вменяют организацию акций 31 января и 21 апреля и участие в апрельской акции.

В марте Ройзман был оштрафован за участие в акциях 23 и 31 января на 20 тысяч рублей за каждую.

Екатеринбург Евгений Ройзман Октябрьский суд Алексей Навальный Юлия Федотова

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