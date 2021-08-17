Военнослужащие РФ в Таджикистане прошли ревакцинацию от COVID-19

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, проходят ревакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"Ревакцинация проходит двухкомпонентной вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на добровольной основе сотрудниками 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-ой военной базы в Душанбе", - говорится в сообщении.

В первую очередь проводится ревакцинация военнослужащих, несущих боевое дежурство, и медперсонал.

Ревакцинация военнослужащих, получивших полный курс вакцинации от коронавируса, проводится в соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба Минобороны России.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.