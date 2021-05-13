Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:58Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 160 450 504+759 730

Защита Ройзмана оспорила назначенные ему аресты за твиты об акциях

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обжаловала два решения Октябрьского суда, который назначил ему по девять суток ареста по обвинению в организации несогласованных акций 31 января и 21 апреля.

"Поступили жалобы на постановления, по которым был назначен административный арест", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе райсуда. По его словам, жалобы подала адвокат Юлия Федотова, которая уже участвовала в процессе, и еще один адвокат.

11 мая в полиции на Ройзмана составили три административных протокола: два за организацию несогласованных мероприятий в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля (ч.2 ст.20.2 КоАП) и третий - за участие в апрельской акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП).

12 мая Октябрьский суд назначил политику по двум первым протоколам по девять суток ареста, а по третьему - 30 часов обязательных работ. Адвокат Федотова сказала журналистам, что сроки по административному аресту не суммируются.

Ройзман не признал себя организатором обеих акций и говорил в суде, что его твиты о намерении участвовать в них не были призывом и не означали, что он организовал эти мероприятия. Участие в апрельской акции он подтвердил.

26 марта, этот же суд назначил Ройзману два штрафа в 20 тысяч рублей (по ч.5 ст.20.2 КоАП) за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января. Защита обжаловала данное решение, апелляционная инстанция должна их рассмотреть.

13 мая мировой суд в Екатеринбурге должен рассмотреть административное дело Ройзмана об участии в деятельности нежелательной организации. Этот протокол на бывшего мэра составили после задержания в марте в московской гостинице "Измайлово Дельта", где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы".

По просьбе защиты суд перенес рассмотрение этого дела Ройзмана на 25 мая, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Юлия Федотова уточнила, что о переносе заседания она попросила суд 13 мая в связи с арестом подзащитного.

Екатеринбург Евгений Ройзман Октябрьский суд Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о вероятной продаже "Акадо" "Ростеху"

Что случилось этой ночью: четверг, 13 мая

В Приамурье задержан угрожавший повторить казанские события подросток

Учебный процесс в школе Благовещенска возобновили после проверки

Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября

Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября
Нападения в школах

Пострадавший при стрельбе в Казани мальчик остается в тяжелом состоянии

Что произошло за день: среда, 12 мая

Нападения в школах

У напавшего на казанскую школу не было сообщников

Депутаты согласились лишить граждан права не принимать новую квартиру с недостатками

Нападения в школах

Напавший на школу в Казани арестован

Напавший на школу в Казани арестован
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');