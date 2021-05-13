Защита Ройзмана оспорила назначенные ему аресты за твиты об акциях

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обжаловала два решения Октябрьского суда, который назначил ему по девять суток ареста по обвинению в организации несогласованных акций 31 января и 21 апреля.

"Поступили жалобы на постановления, по которым был назначен административный арест", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе райсуда. По его словам, жалобы подала адвокат Юлия Федотова, которая уже участвовала в процессе, и еще один адвокат.

11 мая в полиции на Ройзмана составили три административных протокола: два за организацию несогласованных мероприятий в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля (ч.2 ст.20.2 КоАП) и третий - за участие в апрельской акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП).

12 мая Октябрьский суд назначил политику по двум первым протоколам по девять суток ареста, а по третьему - 30 часов обязательных работ. Адвокат Федотова сказала журналистам, что сроки по административному аресту не суммируются.

Ройзман не признал себя организатором обеих акций и говорил в суде, что его твиты о намерении участвовать в них не были призывом и не означали, что он организовал эти мероприятия. Участие в апрельской акции он подтвердил.

26 марта, этот же суд назначил Ройзману два штрафа в 20 тысяч рублей (по ч.5 ст.20.2 КоАП) за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января. Защита обжаловала данное решение, апелляционная инстанция должна их рассмотреть.

13 мая мировой суд в Екатеринбурге должен рассмотреть административное дело Ройзмана об участии в деятельности нежелательной организации. Этот протокол на бывшего мэра составили после задержания в марте в московской гостинице "Измайлово Дельта", где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы".

По просьбе защиты суд перенес рассмотрение этого дела Ройзмана на 25 мая, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Юлия Федотова уточнила, что о переносе заседания она попросила суд 13 мая в связи с арестом подзащитного.