Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Еще один административный протокол могут составить на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в среду, сообщила его защитник Юлия Федотова.

"Завтра в 09:00 идем в полицию за протоколом по ч.2 ст.20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия - ИФ). Суд, скорее всего, будет тогда же", - написала она на своей странице в фейсбуке во вторник.

Как уточнила Федотова "Интерфаксу", протокол по данной статье в полиции на Ройзмана еще не составили. Планируется, что это произойдет в среду, 12 мая. Об организации какого публичного мероприятия идет речь, защитник пока не знает, но не исключает, что это может быть связано с прошедшей 21 апреля в Екатеринбурге несогласованной акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В пресс-службе регионального ГУ МВД пока воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось, что 13 мая мировой суд в Екатеринбурге рассмотрит административное дело Ройзмана об участии в деятельности нежелательной организации. В марте сотрудники правоохранительных органов задержали десятки человек, в том числе Ройзмана, в московской гостинице "Измайлово Дельта", где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы". Позже задержанных отпустили из полиции, составив административные протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ.

26 марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 20 тыс. рублей (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января. Защита обжаловала данное решение.

Также сообщалось, что Ройзман принял участие в несогласованной акции в поддержку Навального 21 апреля.