Эксперт связала рост заболеваемости COVID в РФ с игнорированием мер профилактики

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в последние дни связан с игнорированием гражданами мер профилактики, ситуация с заболеваемостью пока остается достаточно напряженной, сообщила заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. (...) Но некоторый подъем обусловлен во многом тем, что мы расслабились и забыли про меры профилактики - не носим маски, не соблюдаем социальную дистанцию", - сказала Пшеничная журналистам в пятницу.

При этом эксперт уточнила, что "такие суточные колебания - то небольшой подъем, то снижение - в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся".

"Между тем, эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная и расслабляться рано", - сказала она.

По ее словам, на рост заболеваемости также повлиял погодный фактор: последние дни "во многих регионах России погода была пасмурной, дождливой и прохладной, имитировала середину осени, что создало более комфортные условия для распространения вируса".

"Как будет развиваться ситуация дальше, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Если мы ответственно подойдем к выполнению противоэпидемических рекомендаций, то очень скоро заболеваемость снова начнет снижаться", - сказала Пшеничная.

Она добавила, что "набирающая обороты вакцинация, как и приближающееся лето с обилием яркого солнечного света, помогут нам в этом, не игнорируйте возможность сделать прививку от коронавируса и таким образом защитить себя и своих близких".

По данным оперштаба, за последние сутки в России впервые с 20 марта суточный прирост заболеваемости коронавирусом составил 9 462 случая. В Москве впервые с конца января COVID-19 за сутки заболели 3,8 тыс. человек.