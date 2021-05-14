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В Москве за сутки коронавирус выявили более чем у 3,8 тыс. человек

В России прирост случаев COVID-19 за сутки снова превысил девять тысяч

В Москве за сутки коронавирус выявили более чем у 3,8 тыс. человек
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 462 случая в 84 регионах, в Москве число заболевших приблизилось к четырем тысячам, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

В последнее время в России число случаев COVID-19 в сутки составляло более 7-8 тыс. за сутки.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 9 756 человек, умерли 393 пациента.

В Москве впервые с конца января суточная заболеваемость составила 3 818 новых случаев COVID-19. Скончались 60 пациентов, вылечились 2 943 человека.

Наименьший прирост за сутки зарегистрирован в Чукотском АО (два случая), Еврейской АО (один). Ни одного случая COVID-19 за сутки не зафиксировано в Ненецком АО.

Еще 739 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 648 - в Московской области, 204 - в Ростовской области, 127 - в Воронежской области, 126 - в Нижегородской области, 120 - в Иркутской области, 118 - в Саратовской области, 106 - в Якутии, 103 - в Самарской области, по 102 - в Свердловской области, Красноярском крае, 101 - в Крыму. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 922 тыс. 901 случаев коронавирусной инфекции, 115 116 умерших и 4 млн 537 тыс. 634 выписанных.

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