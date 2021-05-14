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В РФ пока не будут ужесточать ограничения из-за роста числа случаев COVID

В РФ пока не будут ужесточать ограничения из-за роста числа случаев COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти РФ пока не планируют ужесточать коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости, который был зафиксирован по итогам минувших суток, сообщили "Интерфаксу" в пятницу два источника в российских властных структурах.

В РФ впервые с марта суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией превысил 9,4 тыс. случаев. Москва по этому показателю откатилась к концу января - 3,8 тыс. новых диагнозов.

"Мы фиксируем всплеск заболеваемости, однако пока о введении дополнительных ограничений речи не идет", - сказал "Интерфаксу" один из источников.

Второй источник назвал зафиксированный всплеск "тревожным симптомом", однако также отметил, что "пока динамика заболеваемости не является поводом для ужесточения рестрикций".

"Очевидно, в сложившейся ситуации россияне должны строго соблюдать существующий масочный режим, а также более активно вакцинироваться. Россия сможет вернуться к обычной жизни только после достижения коллективного иммунитета", - заключил собеседник агентства.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев также не считает всплеск катастрофичным. По его мнению, рост заболеваемости связан с длинными майским праздниками.

"Этот всплеск не такой уж большой, и, конечно, его нельзя назвать катастрофичным. Его можно было ожидать после длинных майских выходных. Как правило, рост заболеваемости проявляется через неделю, вот после праздников и прошла неделя", - сказал академик Зверев "Интерфаксу".

"Но самое главное, тяжелобольных не так много, это значит, что наша медицина с болезнью справляется. Вот это главное", - добавил ученый.

По мнению Зверева, "никакого ужесточения режима нынешний рост числа инфицированных не требует".

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