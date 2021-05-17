Трое бизнесменов похитили соучредителя магазина в Крыму ради выкупа

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Трое крымских предпринимателей, занимавшихся строительством, похитили человека, чтобы получить за него выкуп.

Им предъявлены обвинения, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам. Суд заключил их под стражу.

Злоумышленники познакомились с соучредителем одного из магазинов в Симферополе и решили похитить его и получить от семьи выкуп. Подельники изучали его образ жизни, маршруты передвижения, вели наблюдение за местом жительства.

Как выяснили следователи, мужчину схватили в Севастополе рано утром, когда он гулял с собакой, и повезли на машине в Симферополь. При этом на похищенного надели наручники и приставили пистолет.

Сообщается, что замысел предпринимателей раскрыли полицейские. Они заблокировали на дороге похитителей и освободили заложника.

Уголовное дело возбуждено по статье "похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений".