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X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

Ребрендинг должен отразить выход группы за пределы рынка ритейла

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщила, что начала ребрендинг.

Новый логотип - X5 Group - отражает выход бизнеса группы за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды, говорится в сообщении Х5. Кроме того, в новом логотипе вместо оранжевой стрелки появится зеленый листок, отражающий фокус на устойчивом развитии.

Смена логотипа и визуального стиля приурочена к 15-летию компании, который Х5 отмечает во вторник.

Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 года, он начнется с корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и продукты B2B.

X5 Group X5 Retail Group

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