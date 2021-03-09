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Фракция ЕР в Думе не поддержит идею о наказании за фейки о ценах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддержит инициативу депутата Анатолия Выборного об уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты с помощью фейков, так как законопроект с ней не обсуждался, заявил во вторник первый зампред фракции Андрей Исаев.

"Свой законопроект депутат не согласовывал и не прорабатывал с фракцией, поэтому поддержан он не будет", - цитирует Исаева пресс-служба фракции.

Он пояснил, что проблема распространения недостоверной информации о ценах на продукты требует экспертной проработки, без которой связанные с ней инициативы не могут быть поддержаны.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты.

"Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары", - пояснил изданию свою инициативу депутат Госдумы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не сформирована позиция по данному предложению и отметил, что фейковые сообщения на этот счет трудно обобщать и нужно рассматривать отдельно.

Анатолий Выборный Андрей Исаев Единая Россия Госдума

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