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На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка

На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор возбудил два административных дела по статье о распространении заведомо ложной (фейковой) информации в отношении "Новой газеты" и её главного редактора Дмитрия Муратова, несмотря на своевременное удаление материала по требованию ведомства, сообщает издание.

"Как сказано в поступившем в редакцию определении РКН, дела возбуждены из-за статьи Татьяны Юрасовой, удаленной по требованию РКН еще в день публикации - 23 января 2021 года", - говорится в сообщении издания.

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В нем уточняется, что протоколы по требованию Генпрокуратуры РФ составлены по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова, редакция не согласна с привлечением к административной ответственности. "В который раз неприятно удивлены тем, что РКН считает фейками. Тем более, это уже удаленный текст. Будем обжаловать", - сказала Прусенкова.

Удаленная статья

В тексте, вызвавшем недовольство надзорного ведомства, рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов на несанкционированные акции в подмосковном санатории. В опубликованном на сайте издания определении РКН сказано, что прокуратура Московской области не смогла установить фактов "обучения лиц для участия... в массовых беспорядках" в санатории.

"При этом правоохранители не опрашивали журналистов "Новой газеты" и не пытались получить от редакции сведения, которые могли бы помочь в проверке произошедшего", - подчеркнули в редакции.

По возбужденному делу редакции "Новой" грозит штраф до 500 тыс. рублей, а Муратову - до 100 тыс. рублей.

23 января в пресс-службе РКН сообщали, что материал по требованию ведомства был удален.

Новая газета Дмитрий Муратов

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