Суд оставил в силе штраф Ройзмана за участие в акции 31 января

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд признал законным штраф в 20 тысяч рублей, назначенный бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несогласованной акции 31 января, сообщила пресс-служба суда.

"Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

26 марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей (по ч.5 ст.20.2 КоАП) за участие в акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Защита Ройзмана обжаловала эти решения.

В мае этот же суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в аналогичной несогласованной акции 21 апреля и два административных ареста, каждый - сроком девять суток, за организацию таких же акций 31 января и 21 апреля. После обжалования облсуд сократил оба срока ареста до суток.