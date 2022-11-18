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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и еще 4 человек 565 тыс. руб. за несогласованную акцию

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и еще 4 человек 565 тыс. руб. за несогласованную акцию
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал 565 тыс. рублей в пользу МВД с бывшего мэра Евгения Ройзмана и еще четырех горожан по статье об организации несогласованной массовой акции, сообщил "Интерфаксу" адвокат Роман Качанов в пятницу.

"Суд полностью удовлетворил иск. В полном объеме. Будем обжаловать в течение месяца", - сказал Качанов.

Он уточнил, что необходимость взыскания именно такой суммы в МВД объяснили различными финансовыми причинами - оплатой топлива, компенсациями сотрудникам за ненормированный рабочий день.

Ранее сообщалось, что свердловское МВД подало иск к организаторам прошедшей в Екатеринбурге 31 января 2021 года несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального с требованием возместить убытки на сумму 565 142 рубля и 57 копеек. В ответчиках - пять человек, в том числе Ройзман.

Ранее все они были привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

В 2021 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции в поддержку Навального, которая проходила в городе 21 апреля, а также два административных ареста, каждый - сроком на девять суток, за организацию таких же акций 31 января и 21 апреля. После обжалования облсуд сократил срок ареста экс-мэра до суток, а обязательные работы заменил на штраф в 20 тыс. рублей.

26 марта того же года суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тыс. рублей за участие в аналогичных акциях (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ), которые проходили в городе 23 и 31 января.

Ройзман вину не признал. Защита обжаловала решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.

Евгений Ройзман Екатеринбург МВД
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