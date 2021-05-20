Google обжаловал решение о восстановлении канала "Царьграда" на YouTube

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Google обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, который обязал компанию восстановить аккаунт "Царьграда" нa YouTube по иску телеканала.

"Мы подали апелляцию по делу "Царьграда", поскольку решение суда первой инстанции не принимает во внимание предыдущую сложившуюся логику решений многих российских судов и предусматривает штраф, несоразмерный рассматриваемому делу", - сказал "Интерфаксу" представитель компании.

"Мы также подаем апелляцию, поскольку это решение создает большую неопределенность для иностранных инвесторов, таких как Google, в России", - добавил он.

По его словам, Google "с нетерпением ждет возможности подробно изложить свои аргументы на слушании по апелляции".

13 апреля суд в полном объеме удовлетворил иск НАО "Царьград медиа" и обязал ответчика восстановить аккаунт телеканала на YouTube, заблокированный из-за санкций США и вернуть владельцу деньги, которые он мог бы заработать на монетизации контент.

Как объяснял "Интерфаксу", пресс-секретарь владельца канала Константина Малофеева Валерий Рукобратский, если ответчик не выполнит решение, вступившее в силу, на него будет наложена прогрессирующая судебная неустойка, стартовая величина которой составляет 100 тысяч руб. за каждый день неисполнения судебного акта с условием еженедельного увеличения суммы в два раза. Установленная формула предусматривает, что уже на 17-й неделе неисполнения решения суда накопленная сумма превысит величину годовой выручки ООО "Гугл" за 2020 год (85,46 млрд рублей), составив 91,75 млрд рублей.

Как говорил управляющий партнер ART DE LEX, представлявший в суде интересы Малофеева, Дмитрий Магоня, дело носит прецедентный характер, так как "впервые российский суд обязал компанию- резидента страны, применившей санкции, исполнять договор, от исполнения которого она отказалась вследствие санкций". "Иными словами, суд признал санкции противоречащими публичному порядку РФ применительно к поведению иностранной компании", - объяснил он. Магоня добавил, что это первое решение по существу на основании новой нормы - ст. 248.1 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов России по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера), которая была введена законом от 8 июня 2020 года.

"Царьград ТВ" в конце августа 2020 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Google LLC, Google Ireland Limited и ООО "Гугл". Аккаунт канала был заблокирован 28 июля, на тот момент, по словам Рукобратского, у канала был миллион подписчиков.

В пресс-службе Google "Интерфаксу" сообщили, что блокировка телеканала связана с исполнением компанией законодательства о санкциях. Основатель телеканала Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.