СПЧ обратится в Google из-за блокировок российских СМИ на YouTube

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) намерен обратиться в компанию Google из-за блокировки YouTube-каналов СМИ, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Два канала российских информационных агентств были заблокированы в мае, еще один канал, российской телекомпании - в июне", - говорится в сообщении СПЧ в среду. Такое решение было принято на заседании постоянной комиссии Совета по свободе информации и правам журналистов.

По мнению правозащитников, "некоторые случаи блокировки выглядят немотивированными, а в таких условиях средства массовой информации нуждаются в механизмах защиты".

Председатель комиссии Павел Гусев предложил проработать вопрос о правовой аргументации таких блокировок и определить инстанции, в которые необходимо направить обращение в поддержку СМИ.

"Прежде всего, нам нужно сделать запрос в Google по поводу блокировок каналов СМИ. И на основе ответа компании мы примем решение обращаться в международные структуры. Это будет аргументировано и правильно", - приводятся слова Гусева пресс-службой СПЧ.

Блокировка "Царьграда" на YouTube

В конце июля стало известно, что аккаунт телеканала "Царьград ТВ" на YouTube заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе компании на вопрос о причинах блокировки YouTube-канала "Царьграда".

Основатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

В апреле аналогичный ответ компания представила на вопрос "Интерфакса" о причинах блокировки аккаунта в Google и связанного с ним канала на YouTube агентства "РИА ФАН", которое входит в медиагруппу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет также находящийся под санкциями США предприниматель Евгений Пригожин.