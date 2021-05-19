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ХАМАС опроверг сообщения о готовности к прекращению ударов по Израилю

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек опроверг сообщения израильских СМИ о том, что движение согласилось с предложением Египта о прекращении огня сторонами израильско-палестинского конфликта с утра четверга, 20 мая.

"Некоторые вражеские СМИ сообщили, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, это неправда. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня достигнуто не было", - написал он в своем твиттере.

По его словам, ООН, Египет, Катар и другие страны продолжают прилагать усилия, направленные на достижения согласия о прекращении огня.

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"Мы подчеркиваем, что усилия и контакты посредников являются серьезными и постоянными, но требования нашего народа ясны и хорошо известны", - подчеркнул ар-Решек.

Как сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения, Египет через свои частные каналы предложил Израилю учредить режим прекращения огня в отношении сектора Газа с 06:00 утра в четверг по местному времени. По данным телеканала, движение ХАМАС согласилось с предложением Каира, в то время как от Израиля какой-либо реакции пока не поступило.

Накануне источник издания The Jerusalem Post заверил, что Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до четверга. Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц призвал израильских военных "оставаться начеку, поскольку ожидается, что боевые действия продолжатся".

На прошлой неделе межарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль отклонил просьбы делегации Египта о достижении гуманитарного перемирия. Отмечалось, что Египет предложил Израилю соглашение о прекращении огня сроком на один год в рамках посредничества между Израилем и ХАМАСом. При этом представители Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю из-за непрекращающихся ракетных обстрелов с обеих сторон. Есть жертвы и пострадавшие, в том числе из числа местного населения, включая детей и женщин.

Израиль Cектор Газа ХАМАС Египет Каир

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