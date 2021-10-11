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Команда закрывшегося издания VTimes создала новое СМИ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Журналисты издания VTimes, которое закрылось, получив статус СМИ-иноагента, запустили новое СМИ - деловое издание VPost. Они сообщили, что скоро подадут в Роскомнадзор документы для регистрации этого СМИ.

Пока публикации VPost будут появляться в соцсетях, но скоро у издания будет и полноценный сайт.

VPost будет писать "прежде всего - о деньгах", которыми распоряжаются граждане, а также тех, которые собирает и которыми распоряжается от имени граждан государство.

В команду нового медиа вошли редакторы Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, которые ушли из "Ведомостей" и создали VTimes, а также работавшие в VTimes Людмила Коваль, Михаил Оверченко, Анна Героева, Екатерина Гробман, Елена Комарова, Анна Третьяк и Маргарита Лютова.

Интернет-издание VTimes в июле 2020 года создали бывшие заместители главного редактора "Ведомостей" и журналисты, которые ушли из газеты после смены ее собственника и руководства. Основным источником финансирования издания редакция называла пожертвования читателей. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр был советником нового проекта.

14 мая 2021 года Минюст признал СМИ-иноагентом зарегистрированное в Нидерландах юрлицо Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени сайта "Vtimes.io". В VTimes в свою очередь заявили, что ни само издание, ни фонд не являются средствами массовой информации ни в одной юрисдикции, однако сначала стали маркировать свои публикации в соответствии с требованиями закона об иноагентах, а в середине июня издание прекратило работу.

VTimes Минюст Ведомости VPost Роскомнадзор Дерк Сауэр Stichting 2 Oktober

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