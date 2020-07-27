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Ушедшие из "Ведомостей" журналисты объявили о создании нового проекта

Ушедшие из "Ведомостей" журналисты объявили о создании нового проекта
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Журналисты "Ведомостей", которые покинули издания после смены руководства, объявили о создании медиа-проекта VTimes.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте нового издания, в VTimes будут освещаться не только темы, которые известны читателям по "Ведомостям", но и новые, включая здоровье, экологию, ответственное потребление и человеческий капитал.

Сообщается, что основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр станет советником нового проекта. Создатели VTimes подчеркивают, что он не будет инвестором или менеджером.

Под заявлением подписались четыре бывших замглавреда "Ведомостей": Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, а также другие журналисты.

Запуск проекта запланирован на осень, точная дата пока не озвучена.

17 марта владельцы издателя газеты "Ведомости" и журнала Harvard Business Review Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности по продаже "Бизнес ньюс медиа" совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу.

29 мая в "Ведомостях" сообщили, что сделка по продаже "Бизнес ньюс медиа" закрыта и новыми владельцами компании стали Зятьков и основатель "ФедералПресс" Иван Еремин в лице АО "Саппорт".

На фоне сделки Илья Булавинов досрочно оставил пост главного редактора "Ведомостей" и его сменил основатель издательского дома "Эксперт" Андрей Шмаров. Последний был утвержден в должности 15 июня.

Ведомости VTimes

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