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В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту

В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви выступили за введение новых правил для охотников, которые бы исключали охоту как развлечение и заодно ограничивали доступ широких слоев населения к оружию.

"Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Как он добавил, "если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию".

Поводом для этой инициативы стала трагедия в Казани, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых.

После этого случая в России вновь заговорили об ужесточении контроля за выдачей разрешений на оружие.

Стрельба в казанской школе

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РПЦ

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