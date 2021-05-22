Два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ в Крыму

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Два летчика катапультировались из стоящего истребителя Су-30СМ на военном аэродроме в Крыму, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Накануне вечером на крымском аэродроме в районе города Саки произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ при подготовке к вылету. Оба летчика живы, но техник с ожогами", - сказал он.

Информацию о нештатном срабатывании системы катапультирования на самолете подтвердили в Южном военном округе.